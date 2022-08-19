Vaski duyurdu: Van'ın birçok mahallesinde su kesintisi yaşanacak!
VASKİ, Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 saatlik zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu. İşte su kesintisinin yaşanacağı mahalleler.
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ( VASKİ) Genel Müdürlüğü, Van'ın İpekyolu ilçesinde içme suyu şebeke hattında yapılacak çalışma nedeniyle zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu. İşte su kesintisinin yaşanacağı mahalleler..
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "İpekyolu Vali Mithat Bey Mahallesi'nde bulunan içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 19 Ağustos 2022 Cuma (Bugün) Vali Mithat Bey ve Şerefiye Mahallelerinde 4 saatlik zorunlu su kesintisine gidilecektir. " denildi.
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