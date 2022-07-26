Vaski duyurdu: Van'ın birçok mahallesinde su kesintisi yaşanacak!

VASKİ'den yapılana açıklamada; "Bostaniçi Mahallesi ve Kevenli TOKİ içme suyu depolarını besleyen 500'Iük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle;

Sıhke TOKİ, Kevenli TOKİ, Bostaniçi, Beyüzümü, Yalımerez, Karpuzalan, Kıratlı ve Gündoğdu mahallelerinde 26 Temmuz 2022 Salı saat 12:00-23:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur. " Denildi.