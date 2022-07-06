VASKİ, duyurdu! Van'ın birçok mahallesinde su kesintisi yaşanacak
Vaski, ana şebeke hattı arızası ve içme suyu isale hattında yapılacak deplase çalışması nedeniyle Van’ın birçok mahallesinde zorunlu olarak su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “ Edremit Erdemkent Mahallesindeki ana şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; 6 Temmuz 2022 Çarşamba (Bugün) saat 08:45 ile 13:00 saatleri arasında Yeni Mahalle ve Eski TOKİ Konutlarında. Ayrıca;
Edremit Kurubaş Mahallesindeki çevre yolu çalışmasından dolayı yapılacak içme suyu isale hattı deplase çalışması nedeniyle; 6 Temmuz 2022 Çarşamba 09:00 - 15:00 saatleri arasında Kurubaş Mahallesinde zorunlu su kesintisine gidilecektir.” Denildi.
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