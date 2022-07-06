VASKİ, duyurdu! Van'ın birçok mahallesinde su kesintisi yaşanacak

VASKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “ Edremit Erdemkent Mahallesindeki ana şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; 6 Temmuz 2022 Çarşamba (Bugün) saat 08:45 ile 13:00 saatleri arasında Yeni Mahalle ve Eski TOKİ Konutlarında. Ayrıca;

Edremit Kurubaş Mahallesindeki çevre yolu çalışmasından dolayı yapılacak içme suyu isale hattı deplase çalışması nedeniyle; 6 Temmuz 2022 Çarşamba 09:00 - 15:00 saatleri arasında Kurubaş Mahallesinde zorunlu su kesintisine gidilecektir.” Denildi.

Şehrivan Gazetesi