VASKİ, duyurdu! Van'ın birçok mahallesinde su kesintisi yaşanacak

VASKİ, yapılan açıklamada, " İpekyolu Bostaniçi Mahallesi Samancılar civarında 500'lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle; 24 Mayıs 2022 Salı günü(bugün) saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalım Erez mahallelerinde zorunlu olarak su kesintisine gidilecektir." Denildi.