VASKİ, duyurdu! Van'ın birçok mahallesinde su kesintisi yaşanacak
VASKİ, İpekyolu Bostaniçi Mahallesi Samancılar civarında 500'lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle Van'ın bir çok mahallesinde zorunlu olarak su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ, yapılan açıklamada, " İpekyolu Bostaniçi Mahallesi Samancılar civarında 500'lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle; 24 Mayıs 2022 Salı günü(bugün) saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalım Erez mahallelerinde zorunlu olarak su kesintisine gidilecektir." Denildi.
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