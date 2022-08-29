VASKİ duyurdu! Van'ın 3 mahallesinde su kesintisi yaşanacak

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre; "Erciş Vanyolu Mahallesi Tekevler Caddesinde bulunan içme suyu ana şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 29 Ağustos 2022 Pazartesi (Bugün) 11:30 - 17:00 saatleri arasında Camikebir, Vanyolu ve Sahilkent Mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir." Denildi.