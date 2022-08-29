VASKİ duyurdu! Van'ın 3 mahallesinde su kesintisi yaşanacak

Vaski, içme suyu ana şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle, Van'ın Erciş İlçesinde 3 mahallesinde zorunlu olarak su kesintisine gidileceğini duyurdu.

ÇEVRE 29.08.2022, 11:25
VASKİ duyurdu! Van'ın 3 mahallesinde su kesintisi yaşanacak

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre; "Erciş Vanyolu Mahallesi Tekevler Caddesinde bulunan içme suyu ana şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 29 Ağustos 2022 Pazartesi (Bugün) 11:30 - 17:00 saatleri arasında Camikebir, Vanyolu ve Sahilkent Mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir." Denildi.

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