VASKİ duyurdu! Van'da zorunlu su kesintisi yaşanacak
VASKİ, Van'ın İpekyolu ilçesinde ani arıza nedeniyle zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu. İşte su kesintisinin yaşanacağı mahalleler.
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Van'ın İpekyolu ilçesinde ani arıza nedeniyle zorunlu su kesintisine gidileceği duyurulurken, kesintinin yaşanacağı saatler belirtilmedi. İşte su kesintisinin yaşanacağı mahalleler.
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "İpekyolu Şerefiye Mahallesinde içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 7 Temmuz 2022 Perşembe (Bugün) Şerefiye Mahallesinde 4 saatlik zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." denildi.
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