VASKİ duyurdu! Van'da zorunlu su kesintisi yaşanacak

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre; " Erciş Van yolu Caddesinde bulunan içme suyu hattında oluşan ani arızası nedeniyle; 18 Ağustos 2022 (BUGÜN ) saat 10:45 ile 14:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." denildi.