VASKİ duyurdu! Van'da zorunlu su kesintisi yaşanacak
VASKİ, içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle Van'ın İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Erez Caddesi ve ona bağlı sokaklarda zorunlu olarak su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ'den yapılan açıklamaya göre; "İpekyolu Vali Mithat Bey Mahallesi Erez Caddesi'nde bulunan içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 17 Ağustos 2022 Çarşamba (Bugün) Vali Mithat Bey Mahallesi Erez Caddesi ve ona bağlı sokaklarda 4 saatlik zorunlu su kesintisine gidilecektir." Denildi.
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