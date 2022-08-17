VASKİ duyurdu! Van'da zorunlu su kesintisi yaşanacak

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre; "İpekyolu Vali Mithat Bey Mahallesi Erez Caddesi'nde bulunan içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 17 Ağustos 2022 Çarşamba (Bugün) Vali Mithat Bey Mahallesi Erez Caddesi ve ona bağlı sokaklarda 4 saatlik zorunlu su kesintisine gidilecektir." Denildi.