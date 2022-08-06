VASKİ duyurdu! Van'da zorunlu su kesintisi yaşanacak
VASKİ yaptığı açıklamada, Edremit Süphan Mahallesi içme suyu şebeke hattında yapılacak zorunlu deplase çalışması nedeniyle, Van'da kısmi su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ'den yapılan açıklamada; "Edremit Süphan Mahallesi içme suyu şebeke hattında yapılacak zorunlu deplase çalışması nedeniyle; 6 Ağustos 2022 Cumartesi (Bugün) 09:45 - 16:00 saatleri arasında Süphan mahallesinin bir kısmında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." Denildi.
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