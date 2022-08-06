VASKİ duyurdu! Van'da zorunlu su kesintisi yaşanacak

VASKİ yaptığı açıklamada, Edremit Süphan Mahallesi içme suyu şebeke hattında yapılacak zorunlu deplase çalışması nedeniyle, Van'da kısmi su kesintisine gidileceğini duyurdu.

ÇEVRE 06.08.2022, 09:56
VASKİ duyurdu! Van'da zorunlu su kesintisi yaşanacak

VASKİ'den yapılan açıklamada; "Edremit Süphan Mahallesi içme suyu şebeke hattında yapılacak zorunlu deplase çalışması nedeniyle; 6 Ağustos 2022 Cumartesi (Bugün) 09:45 - 16:00 saatleri arasında Süphan mahallesinin bir kısmında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." Denildi.

Şehrivan

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