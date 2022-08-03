VASKİ duyurdu! Van'da zorunlu su kesintisi yaşanacak

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre; "Bostaniçi ve TOKİ konutlarını besleyen 500'lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; 3 Ağustos 2022 Çarşamba (Bugün) saat 10:00 ile 19:00 saatleri arasında Bostaniçi TOKİ, Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez ve Karpuzalan mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." Denildi.