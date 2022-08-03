VASKİ duyurdu! Van'da zorunlu su kesintisi yaşanacak

Van'da Bostaniçi ve TOKİ konutlarını besleyen 500'lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle, Van'ın birçok mahallesinde zorunlu olarak su kesintisine gidilecektir.

ÇEVRE 03.08.2022, 12:32
VASKİ duyurdu! Van'da zorunlu su kesintisi yaşanacak

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre; "Bostaniçi ve TOKİ konutlarını besleyen 500'lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; 3 Ağustos 2022 Çarşamba (Bugün) saat 10:00 ile 19:00 saatleri arasında Bostaniçi TOKİ, Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez ve Karpuzalan mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." Denildi.

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