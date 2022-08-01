VASKİ duyurdu! Van'da zorunlu su kesintisi yaşanacak

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre; "Edremit Kurubaş mahallesindeki isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; 1 Ağustos 2022 Pazartesi (Bugün) saat 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Kurubaş Mahallesinde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." denildi.