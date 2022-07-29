VASKİ duyurdu! Van'da zorunlu su kesintisi yaşanacak

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre; "İpekyolu Şerefiye Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 29 Temmuz 2022 Cuma (Bugün) Şerefiye, Vali Mithat Bey, Bahçivan, Hafıziye, Alipaşa, Sey-rantepe, Beyüzümü, Akköprü ve istasyon ma-hallellerinin bir kısmında 3 saatlik zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." denildi.

Şehrivan