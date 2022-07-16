VASKİ duyurdu! Van'da zorunlu su kesintisi yaşanacak
VASKİ, Van'ın Edremit ilçesinde ani arıza nedeniyle zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu. İşte su kesintisinin yaşanacağı mahalleler.
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ( VASKİ) Genel Müdürlüğü, Van'ın Edremit ilçesinde ani arıza nedeniyle zorunlu su kesintisine gidileceği duyurdu. İşte su kesintisinin yaşanacağı mahalleler.
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "Edremit Kurubaş Mahallesindeki içme suyu isale hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:30 - 15:00 saatleri arasında Kurubaş Mahallesinde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." denildi.
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