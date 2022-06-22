Vaski duyurdu! Van'da su kesintisi yaşanacak

VASKİ'den yapılan açıklamada, " Muradiye Yenişehir Mahallesinde yaşanan enerji (elektrik) kesintisi nedeniyle sondajlar çalışmamamaktadır. Yaşanan Enerji kesintisi nedeniyle 22 Haziran Çarşamba günü saat 9:30 ile 19:30 saatleri arasında Yenişehir Mahallesinde zorunlu olarak su kesintisine gidilecektir. Denildi.