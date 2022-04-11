VASKİ duyurdu! Van'da su kesintisi yaşanacak
VASKİ, Edremit Esentepe Mahallesi Kiracılar TOKİ konutlarını besleyen 500’lük içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle, Esentepe Mahallesi Kiracılar TOKİ konutlarında zorunlu su kesintisine gideceğini duyurdu.
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "Edremit Esentepe Mahallesi Kiracılar TOKİ konutlarını besleyen 500’lük içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle;
Edremit Esentepe Mahallesi Kiracılar TOKİ konutlarında 10 Nisan 2022 Pazar günü (Bugün) gece 23:30'dan 11 Nisan 2022 Pazartesi saat 14:00'a kadar zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Arızanın giderilmesiyle birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir." Denildi.
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