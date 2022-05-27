Vaski duyurdu... Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak!

VASKİ'den yapılan açıklamada" Edremit yeni Mahalle Sahil Caddesi'nde bulunan ana şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle; 27 Mayıs Cuma günü saat 15:30 ile 18:30 saatleri arasında Yeni Mahalle, Eski camii, ve Elmalık mahallesinin bir kısmında zorunlu olarak su kesintisine gidilecektir." Denildi.