Vaski duyurdu... Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak!
Vaski, Edremit yeni Mahalle Sahil Caddesi'nde bulunan ana şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle Van'ın birçok mahallesinde zorunlu su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
VASKİ'den yapılan açıklamada" Edremit yeni Mahalle Sahil Caddesi'nde bulunan ana şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle; 27 Mayıs Cuma günü saat 15:30 ile 18:30 saatleri arasında Yeni Mahalle, Eski camii, ve Elmalık mahallesinin bir kısmında zorunlu olarak su kesintisine gidilecektir." Denildi.
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