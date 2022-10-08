VASKİ duyurdu! Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi ve Ali Paşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan İskele Caddesi’ndeki 400’lük içme suyu şebeke hattının iki farklı noktasında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Ali Paşa, Vali Mithat Bey, Akköprü, Beyüzümü, Seyrantepe, İstasyon ve Şerefiye mahallelerinde 8 Ekim 2022 Cumartesi günü akşam 19.00 ile 9 Ekim 2022 Pazar günü gece 03.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.
Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. İki farklı noktada meydana gelen arızanın giderilmesiyle birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca su kesintisinden etkilenen mahalleler için talep edilmesi durumunda kurumumuz tarafından tankerle su desteği sağlanacaktır” denildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Başakşehir
|7
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|8
|14
|2. Keçiörengücü
|8
|14
|3. Eyüpspor
|7
|14
|4. Boluspor
|7
|14
|5. Pendikspor
|7
|12
|6. Sakaryaspor
|8
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
|8. Manisa FK
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4