VASKİ duyurdu! Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi ve Ali Paşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan İskele Caddesi’ndeki 400’lük içme suyu şebeke hattının iki farklı noktasında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Ali Paşa, Vali Mithat Bey, Akköprü, Beyüzümü, Seyrantepe, İstasyon ve Şerefiye mahallelerinde 8 Ekim 2022 Cumartesi günü akşam 19.00 ile 9 Ekim 2022 Pazar günü gece 03.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. İki farklı noktada meydana gelen arızanın giderilmesiyle birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca su kesintisinden etkilenen mahalleler için talep edilmesi durumunda kurumumuz tarafından tankerle su desteği sağlanacaktır” denildi.