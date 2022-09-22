VASKİ duyurdu! Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ( VASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "Bostaniçi Mahallesi bulunan 500’lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Bostaniçi, Seyrantepe, Yalımerez ve Kıratlı Mahallelerinde 22 Eylül 2022 Perşembe günü saat 15:30 ile akşam saat 23:30 arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir.

Ayrıca su kesintisinden etkilenen mahalleler için talep edilmesi durumunda kurumumuz tarafından tankerle su desteği sağlanacaktır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." denildi.

Havadis