VASKİ duyurdu! Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak

VASKİ. yaptığı açıklamada, "Muradiye mahallesinde meydana gelen arıza nedeniyle; 7 Haziran Salı günü saat 9:00 ile 15:00 saatleri arasında Kandahar, Şehit Mehmet Bey ve Fevzi Çakmak mahallelerinde zorunlu olarak su kesintisine gidileceğini duyurdu." Denildi.