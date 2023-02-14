VASKİ duyurdu! Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak

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Van Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Van'ın Edremit ilçesindeki Esentepe mahallesi Kiracılar TOKİ konutlarını besleyen 500'lük isale hattında meydana gelen anı arıza nedeni ile sabah 8:30 ile gece saat 23:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gideceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğü yapılan açıklamada, " Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi Kiracılar TOKİ konutlarını besleyen 500'lük isale hattında meydana gelen anı arıza nedeniyle;

Kiracılar TOKİ, Esentepe, Doğanlar, Ayazpınar mahallelerinde 14 Şubat 2023 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Arızanın onarılması ile birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.