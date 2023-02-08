VASKİ duyurdu! Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi Konutlarını besleyen 500’lük isale Hattında meydana gelen arıza nedeniyle;

Esentepe, Doğanlar, Ayazpınar mahallelerinde 8 Şubat 2023 Çarşamba günü sabah saat 09.00 ile gece saat 00.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.iha