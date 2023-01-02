VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu

VASKİ'den yapılan açıklamada, "Edremit/Yeni Mahalledeki ana şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 02 Ocak 2023 Pazartesi (Bugün) saat 10:45 - 15:00 saatleri arasında Edremit ilçe merkezinin bir kısmında ve Yeni Mahallede zorunlu su kesintisine gidilecektir."denildi.

Şehrivan Gazetesi