VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu!
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı İstasyon ve Seyrantepe mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ, İstasyon Mahallesi'nde içme suyu hattında oluşan ani arıza nedeniyle İstasyon ve Seyrantepe mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu. VASKİ' den yapılan açıklamada, "İstasyon Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 29 Aralık 2022 Perşembe ( Bugün) 10:00 - 15:00 saatleri arasında İstasyon ve Seyrantepe mahallerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir" denildi.
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