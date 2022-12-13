VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu!
VASKİ, Erciş Kışla mahallesindeki içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle, zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ'den yapılan açıklamada, Erciş Kışla mahallesindeki içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 13 Aralık 2022 (Bugün) saat 10:00 - 15:00 saatleri arası Vanyolu, Camikebir, Tekevler, aAlkanat, Latifiye, Kışla Çınarlı, Salihiye ve Beyazıt Mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir." Denildi
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