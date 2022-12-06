Vaski’ den zorunlu su kesintisi duyurusu!

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Çaldıran ilçe merkezi ve mahallelerini besleyen 600’lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle;

Çaldıran İlçe Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan, Kışla, Beyazıt, Fatih, Cumhuriyet ve Yavuz Selim Mahallelerinde 07 Aralık 2022 Çarşamba günü sabah saat 05:30 ile akşam saat 17:30 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Van Bölge Gazetesi