VASKİ'den zorunlu su kesintisi duyurusu
VASKİ, Şerefiye Mahallesi'ndeki içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle Van'ın İpekyolu ilçesinde zorunlu olarak su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ'den yapılan açıklamada, "Şerefiye Mahallesi'ndeki içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle; 02 Aralık 2022 Cuma (Bugün) saat 14:15 - 17:30 saatleri arasında Şerefiye ve Vali Mithat Bey mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir." Denildi.
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