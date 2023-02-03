Vaski'den zorunlu su kesintisi duyurusu!
VASKİ, Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi Kiracılar TOKİ'deki 2500'lük depoyu besleyen 315'lik şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Van'ın Edremit ilçesinin birçok mahallesinde 15:30 ile 00:00 saatleri arasında zorunlu olarak su kesintisine gidileceğini duyurdu.
Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi Kiracılar TOKİ'deki 2500'lük depoyu besleyen 315'lik şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle;
Kiracılar TOKİ, Esentepe, Doğanlar, Ayazpınar mahallelerinde 03 Şubat 2023 Cuma günü saat 15:30 ile gece saat 00:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
Arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir.
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