Vaski'den zorunlu su kesintisi duyurusu!
VASKİ Genel Müdürlüğü, Van'ın Edremit ilçesindeki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ( VASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; " Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi Kiracılar TOKİ konutlarını besleyen ana şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle;
21 Ocak 2023 Cumartesi ( Bugün) 10:00 - 16:00 saatleri arasında Kiracılar TOKİ 16-17-18 Etap, Doğanlar ve Ayazpınar Mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir." denildi.
İşte Vaski'den yapılan açıklama:
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Adana Demirspor
|19
|34
|4. Başakşehir
|18
|34
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|19
|21
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Bandırmaspor
|19
|32
|7. Pendikspor
|19
|31
|8. Rizespor
|19
|31
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|20
|21
|15. Tuzlaspor
|20
|20
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|19
|42
|3. M. United
|19
|39
|4. Newcastle
|19
|38
|5. Tottenham
|20
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|19
|23
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15