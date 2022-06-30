VASKİ'den flaş uyarı! Van'da su kesintisi yaşanacak!
VASKİ, içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle Van'ın Erciş ilçesindeki iki mahallede zorunlu olarak su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ'den yapılan açıklamada, "Erciş Latifiye mahallesindeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; 30 Haziran 2022 Perşembe (Bugün) saat 12:00 ile 17:00 saatleri arasında Latifiye ve Kışla Mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." Denildi.
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