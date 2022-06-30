VASKİ'den flaş uyarı! Van'da su kesintisi yaşanacak!

VASKİ'den yapılan açıklamada, "Erciş Latifiye mahallesindeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; 30 Haziran 2022 Perşembe (Bugün) saat 12:00 ile 17:00 saatleri arasında Latifiye ve Kışla Mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." Denildi.