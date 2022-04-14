VASKİ, alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı sorunlarını çözmek için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda kentteki 13 ilçede gerçekleştirdiği altyapı yatırımları ile vatandaşlara hizmet sunan VASKİ Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır mahallelerde kullanılan ve ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yenileme ve deplase çalışmalarını sürdürürken, diğer yanda da imara yeni açılan cadde ve sokaklara yeni hatlar çekiyor.

İMARA YENİ AÇILAN SOKAKLARA YENİ İÇME SUYU HATTI

VASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Alaköy Mahallesi’nde yıllardır devam eden içme suyu sorununu çözmek için 1500 metrelik içme suyu isale hattı çalışmasının startını verirken, imara yeni açılan cadde ve sokak çalışmaları kapsamında Bostaniçi, Karşıyaka, Şerefiye, İstasyon ve Hatuniye mahallelerindeki yeni içme suyu hattı çalışmalarını da tamamladı.

VASKİ, ŞEMSİBEY’DE İÇME SUYU İSALE HATTINI YENİLİYOR

VASKİ Genel Müdürlüğü, Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi’nde ömrünü tamamlayan 1500 metrelik içme suyu isale hattını sil baştan yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Edremit ilçesi Eski Cami Mahallesi bulunan 200’lük polietilen boru ile deplase çalışmalarına da devam ediyor.

KAPLAN: İÇME SUYU ALT YAPISINI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

VASKİ ekiplerinin 13 ilçede hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, "İlimizde içme suyu noktasında eksiklikleri olan mahallelerimizde yeni hat çekim işlerimiz sürerken, yenileme ve deplase çalışmalarımızı da aralıksız devam ettiriyoruz. Özellikle Büyükşehir ve İpekyolu Belediyemiz tarafından imara yeni açılan cadde ve sokaklarda da yeni içme suyu hat çekim işlerimizin çoğunu tamamladık. Böylelikle devam eden ve planladığımız projeler ile birlikte ilimizin dört bir noktasında kesintisiz içme suyu alt yapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi