Vanspor'da teknik ekipte 4 tecrübeli isim…

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Vanspor, son alarak Kocaelispor'da da kısa bir dönem teknik adam olarak görev yapan Erhan Altın ve ekibini göreve getirdi. Kırmızı-Siyahlılar ile resmi sözleşme imzalayan Teknik Direktör Erhan Altın'ın ekibinde Yardımcı Antrenör Taner Gülleri, Kaleci Antrenörü Fevzi Tuncay, Kondisyoner ve Analiz Hocası Çağlayan Çağlar bulunuyor. Fenerbahçe altyapısında yetişen Vanspor'un yeni Teknik Direktörü Erhan Altın, sırasıyla Fenerbahçe, Göztepe ve Kocalespor'da top koşturdu. 3 kez Milli Takım'a davet edilen Altın, sadece 1 kez milli forma altında mücadele etti.

Futbol kariyerini noktalayan Altın, 2009 yılından sonra çeşitli takımlarda teknik direktörlük görevinde bulundu. 2008-2009 Süper Ligin 2. yarısında Kocaelispor'un başına geçen ve Samsun doğumlu olan Altın'ın, antrenörlük kariyerinde Eskişehirspor, Çanspor, Kocaelispor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Akçaabat Sebatspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Bursaspor, Giresunspor, Samsunspor, Alanyaspor ve Şanlıurfaspor kulüplerinde görev yaptı. Vanspor'un Teknik Direktör Yardımcısı Taner Gülleri ise futbol kariyerinde uzun süre 2. Lig ve 1. Lig'de çeşitli takımlarda forma giydikten sonra 2007-2008 futbol sezonunda Kocaelispor'a transfer oldu. O dönem 1. Lig takımlarından Kocaelispor'un şampiyon kadrosunda yer alan ve attığı 21 golle, gol kralı olan Gülleri, bir sonraki sezon takımıyla Süper Lig'de mücadele etti. Süper Lig'de 4 büyüklerin filelerini havalandıran Gülleri, 2012 yılından sonra antrenörlük hayatına başladı.

Göztepe, Kahramanmaraşspor, Kartalspor, Gölcükspor ve Kocaelispor'da yardımcı antrenörlük yapan Taner Gülleri, bundan sonraki süreçte Vanspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunacak. Vanspor'un kondisyoner ve analiz hocası Çağlayan Çağlar ise, antrenörlük kariyerine 2007-2008 yılları arasında Ankaraspor, 2008-2010 Denizlispor, 2010-2012 Çaykur Rizespor, 2012 Samsunspor, 2012-2013 New Mexico Üniversitesi Amerika, 2014-2015 Alanyaspor, 2016-2016 Şanlıurfaspor, 2017-2019 Kocaelispor, 2019-2020 Erokspor, 2020-2021 Kocaelispor, 2021 Alanya Kestelspor'da görev yaptı. Van temsilcisinin kaleci antrenörü Fevzi Tuncay ise, Milli Takımlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. 1995'te Beşiktaş'a transfer olan Tuncay, daha 18 yaşında sezona üçüncü kaleci olarak başladı. Daha sonra Beşiktaş'ta as kaleci olma başarısı gösteren Tuncay, 18 lig maçında kaleyi korudu. 2007 yılında kaleci antrenörlüğü ve UEFA B diploması alan Fevzi Tuncay, Altınordu, Uşakspor, Tarsus İdman Yurdu ve Diyarbekirspor'da görev yaptı.

Van Bölge Gazetesi