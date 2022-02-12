Vanlılar yıkılacak binaların yerine yeşil alan istiyor!

2011 yılında Van'da meydana gelen depremler sonrası birçok bina yıkılırken, çoğu ise ağır hasar almıştı. Belediye İş Merkezi ve Ulu Camii civarında yer alan belediye iş merkezi ile Ahmed-i Hani kültür parkındaki eski VASKİ hizmet binası da depremde ağır hasar görmüş ve yıllardır yıktırılmayı bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesine ait atıl durumdaki 2 bina için yıkım kararı alındı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla çalışmaya başlayan Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı binaların yıkımı için ihaleye çıktı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda açık artırma usulü ile yapılan ihaleler sonucunda Ulu Camii civarında yer alan Belediye İş Merkezi ile Ahmed-i Hani kültür parkındaki eski VASKİ Hizmet Binasının yıkımına başlanacak.

Yıllardır gündemde olan binalar yıkıldıktan sonra yerine ne yapılacağı merak konusu oldu. Peyzaj mimarı Ömer Faruk Aytin, Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, VANTUMDER Başkanı Emre Koç ve iş insanı Muhsin Furat yıkılacak binaların yerine ne yapılabileceği konusunda Wan Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

‘Geç bile kalındı’

Peyzaj mimarı Ömer Faruk Aytin, binaların yıkılmasında geç gelindiğini belirtti. Aytin, yeşil alan anlamında kentte ciddi eksikliklerin olduğunu dile getirerek, “Söz konusu bina bildiğiniz gibi 2011 yılında meydana gelen depremde zarar gördüğünden dolayı yıkılması konusunda geç bile kalınmıştır. Daha önceden VASKİ binası olarak kullanılmış giriş katları da esnaflar tarafından kullanılmaktaydı ama mülkiyet konusunda kesin olarak bir şey diyemem, esnafa satıldığını duymuştum. Her ne kadar binanın bulunduğu alan, imar planında özel proje alanı olarak işlenmişse de bir şekilde bu yapı yapılmış ve uzun süre belediye hizmet binası olarak kullanılmıştı. Kent merkezindeki çekirdek yapıyı, dikkate aldığımızda açık ve yeşil alan anlamında çok ciddi eksiklikler olduğunu görmekteyiz. Bu alanların ne kadar kıymetli olduğunu yaşanan afetlerden acı bir şekilde deneyimledik ve bu krizi fırsata çeviremedik” dedi.

‘Açık ve yeşil alan olarak değerlendirilmeli’

Bu binalar yıkıldıktan sonra yerine açık ve yeşil alan yapılması gerektiğini ifade eden Aytin, “Ne yazık ki kentimizde meydan niteliği taşıyan hiçbir alan bulunmamaktadır. Unutmayalım ki kentleri kent yapan meydanlardır. O söz konusu bina yıkıldıktan sonra yerine (yapı olarak) hiçbir şey yapılmadan bu alan ‘açık ve yeşil alan’ olarak değerlendirilmeli ve halkın kullanımına bırakılmalıdır. Sadece bu bina değil kentin çeşitli bölgelerinde bu tarz yapılardan kaçınılmalı ve halkın kullanımına uygun açık ve yeşil alanlar mutlaka düşünülmelidir. Ne yazık ki kentimiz diğer konularda olduğu gibi açık ve yeşil alanlar konusunda da ülkede son sıralarda yer almaktadır. Halbuki bu alanlar halkın hem günlük kullanımındaki stresini azaltır hem de afet durumlarında halkın can güvenliğini sağlar” diye konuştu.

‘Esnaf mağdur edilmemeli’

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan özel, kentte hem yeşil alan hem de otopark anlamında ciddi sorunların olduğunu aktardı. Özel, esnafın da mağdur edilmemesi gerektiğini dile getirerek, “Yıkılması gereken binanın hem kötü bir görünümü vardı. Bu bir fırsata dönüştürülebilir. Van’da hem yeşil alan hem otopark anlamında ciddi bir sıkıntı var. Bu tür yerler avantaja dönüştürülebilir bu anlamda. Halkın kullanımına açılması anlamında yeşil alan olarak kullanılması bizim talebimizdir. Tabii oradaki esnafın da mağdur edilmemesi çok önemli çünkü daha önceki örneklerde bunu gördük. Esnaf mağdur edilmeden bir yol bulunması lazım. Otopark anlamında kapalı bir otopark yapılırsa güzel olur. Daha yaşanabilir bir Van için bunu talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘Halka kazandırılmalı’

VANTUMDER Başkanı Emre Koç, kentte vatandaşın rahatça oturabileceği bir parkın olmadığını ifade etti. Koç, hak sahibi esnafın mağdur edilmeden alanın park ya da 2 katlı bir pasaj olabileceğini belirterek, “Halka kazandırılması lazım. Zaten şehir merkezi içerisinde insanların rahatça oturabileceği doğru düzgün bir park yok. İranlı turistler Van’a geldiğinde, gezdiğinde ve yorulduğunda oturabileceği hiçbir yer yok. Şehir merkezinde park alanı yok. Çok güzel bir restorasyon çalışması ile park yapılabilir. Eski Araştırma Hastanesinin oradaki park çok güzel ve modern bir park. Aynı o şekilde dizayn edilebilir. Hak sahiplerini de mağdur etmemek için 2 katlı bir pasaj olsa alt katı yine hak sahiplerine verilse üst katı da kültür evi, akşam okulu olabilir” dedi.

‘Misafirhane yapılabilir’

İş insanı Muhsin Furat, binanın yerine misafirhane yapılabileceğinin altını çizerek, “Binaların yıkımı için geç bile kalındı. Van'da yeşil alan neredeyse yok denecek kadar az. Eski VASKİ binasının yerine yeşil alan yapılmalı. Ahmed-i Hani Parkı ile birleştirilebilir. Yalnız oraya beton dökülmemeli ve yeşil alan olaral değerlendirilmeli. Bu Van için bir fırsat. Belediye İş Merkezinin yerine pasaj yapılabilir ya da misafirhane yapılabilir” diye konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL