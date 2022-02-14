Vanlılar dikkat! Kurtlara yem olmayın

Olumsuz hava koşulları yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Doğada bulunan yabani hayvanlar, dondurucu soğuklar ve etkili olan kar yağışından dolayı çoğu zaman yiyecek bulmakta zorlanıyor. Hal böyle olunca hayvanlar, yiyecek aramak için yerleşim yerlerine iniyor. Özellikle kurtlar yiyecek aramaya çıkarken sık sık vatandaşların kamerasına yansıyor.

‘Onlar da canlı’

Van'da da kış mevsiminde sıkça görülen kurtlar korkutuyor. Wan Haber’e konuşan Van Bölgesi Veteriner Odası Başkanı Prof. Dr. Yakup Akgül, kurtların kış mevsiminde yerleşim yerlerine inmesinin normal olduğunu dile getiriyor. Akgül, “Kurtlar da canlıdır ve onlar da aç kalabiliyorlar. Özellikle bu ağır kış şartlarında bu hayvanlar gıdasız kalınca kalmakta ve avlanamamaktadırlar. Durum böyle olunca onlar da yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine iniyorlar. Tabii bazen hayvanlara da zarar veriyorlar” diyerek kurtların hayvanlara zarar verdiğini de belirtti.

‘Tehlike arz ediyor’

Aç kurtların yerleşim yerlerine inmesinin tehlike arz ettiğini ifade eden Akgül, “Aç kurtların kentlere normaldir ama bu tehlike arz ediyor. Bu tehlikenin ortadan kalkması için Doğa Koruma Müdürlüklerinin kurtların yaşadığı bölgelere besleme yapması gerekiyor. Böyle yapılırsa bu sorun ortadan kalkar” dedi.

‘Kuduza yakalanma riskleri fazla’

Akgül, kurtlarla ilgili bir riskin daha olduğunun altını çizerek, “Kurtlarla ilgili bir risk daha var. Bu hayvanların özellikle kış aylarında bedenlerinin vücut savunmalarının kırılmasına bağlı olarak kuduza yakalanma riskleri daha fazladır. Dolayısıyla bu hayvanlar, bu riski hayvanlara ya da insanlara taşıyabiliyor” diye konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL