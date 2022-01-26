Vanlı besicilere müjde! Bu aşılar artık ücretsiz...
Van'da bugünden itibaren şap aşısı hariç, sığır brusella, koyun keçi brusella, şarbon, koyun keçi vebası aşılarından aşı ücreti alınmayacak.
Van Valiliği bir açıklama yaparak, bugünden itibaren şap aşısı hariç, sığır brusella, koyun keçi brusella, şarbon, koyun keçi vebası aşılarından ücret alınmayacağı duyurdu.
İşte o açıklama:
“Hayvan Yetiştiricilerimize Müjde! Aşılar ücretsiz oldu. Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan ilimizde bundan sonra şap aşısı hariç, sığır brusella, koyun keçi brusella, şarbon, koyun keçi vebası aşılarından ücret alınmayacak. Sadece aşı uygulama bedeli alınacaktır.”
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