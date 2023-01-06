Van’ın tek boynuzlu dağ keçisi 3 yıldır aynı bölgede

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tek boynuzlu dağ keçisinin üç yıldır aynı bölgede bulunduğu belirtildi. Bu yıl da aynı bölgede görüntülenen dağ keçisi, tek boynuzuyla doğada yaşamını sürdürüyor. Boynuzunun nasıl kırıldığı bilinmeyen dağ keçisinin bulunduğu bölge ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.