Van’ın tarih kokan gül bahçesinde renk cümbüşü

Van Kalesi ve Abdurrahman Gazi Türbesi yanında bulunan endemik gül türlerini bünyesinde barındıran ‘Gülistan Bahçesi’nde renk cümbüşü oluştu. Tarihi ve maneviyatı bir arada barındıran bahçe, rengarenk çiçeklerle göz kamaştırıyor. Bahçede kentin tescilli gül reçeli ve şerbetinin yapımında kullanılan Van Gülü’nün yanı sıra, Hoşap Gülü, Türk Gülü, Isparta Gülü, Şurubi Gül, Beyaz Gül, Turuncu-Sarı Bonanza Gülü, Kral Gülü gibi yaklaşık 2 bini aşkın endemik gül türü bulunuyor. Gülistan Bahçesi, Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılarak yeniden vatandaşa kazandırılıyor.

“Tarihi değere sahip”

İHA muhabirine konuşan yüklenici firma yetkilisi Mehmet Refi Ertosun, doğup büyüdüğü mahallede bulunan Gülistan Bahçesi’nin tarihi bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Bahçenin belediye çabalarıyla güzelleştirildiğini ifade eden Ertosun, “Tarihi değere sahip olan bahçenin yürüme yollarını yapıyoruz. Burada dünyanın birçok ülkesinde bulunan gül türü var. Diğer taraftan yöreye ait Van Gülü var. Bu gülü ise reçel ve yaz aylarında soğuk şerbetin yapımında kullanıyoruz” dedi.

Gül bahçesinin çevre düzenlemesiyle halka kazandırılacağını dile getiren Ertosun, bahçenin gelin-damat dış çekimleri için ideal bir yer olduğunu söyledi. Ertosun, Van Kalesi eteğinde eşsiz bir yere sahip bahçenin çevre düzenlemesini yapıp vatandaşa kazandıracak olan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkür etti.İHA