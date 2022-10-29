Van’ın iki farklı ilçesinde ayı ve yaban domuzu görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Çaldıran ilçe merkezine inen boz ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı. Caddede dolaşan ayı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Caddede karşıdan karşıya giren ayı daha sonra ise bölgeden uzaklaştı. Bir diğer görüntü ise İpekyolu ilçesinin Yalınağaç Mahallesi kısalında kaydedildi. Görüntüde yaklaşık 9 yaban domuzunun dağlık alana doğru koştuğu görülüyor.