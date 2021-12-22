Van’ın ekonomisine can veren Shopping Fest 2022’de tekrar düzenlenecek!

Van’da, 2014 yılından 2019 yılına kadar aralıksız devam eden, pandemiden dolayı ara verilen, Shopping Fest 2022’de tekrar düzenlenecek.

ÇEVRE 22.12.2021, 09:10
Van’ın ekonomisine can veren Shopping Fest 2022’de tekrar düzenlenecek!

Shopping Fest, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde 2014 yılından itibaren düzenlenmeye başlandı. 2019 yılında Van Valiliği’nin de desteklediği festival, Van’ın ekonomisine canlılık katmasının yanı sıra gerek kentte yaşayan vatandaşlara gerekse İranlı turistlere alışveriş ve eğlence fırsatı sunuyordu.

Van’ın tanıtımında büyük rol oynayan Shopping Fest, 2020 yılında Covid-19 salgınından dolayı sekteye uğradı. Yaklaşık 2 yıllık aradan sonra 2022’de tekrar düzenlenecek olan festival, kentin ekonomisine can verecek. Konuyla ilgili görüştüğümüz Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, festivalin 2022 yılında, 15 Mart-5 Nisan tarihleri arasında tekrar düzenleneceğini belirtti.

Kısaca festivali anlatan Çeliktaş, “Shopping Fest’i 2014’ten itibaren yapmaya başladık. 2014’ten itibaren her yıl üstüne koyarak ve İran’daki nevruz tatilini göz önünde bulundurarak 15 Mart-5 Nisan arası 20 günlük bir program yaptık. Festival çok sevildi, indirimli günler oldu. Şehrin önemli yerlerinin ışıklandırmasını biz yaptık. 5 yıl oda yaptı. 2019’da Valilik projeyi sahiplendi. Biz de destek olduk” dedi. 

‘Shopping Fest’e sahip çıkacağız’

Çeliktaş, 2022’de Shopping Fest’e sahip çıkacaklarını ifade ederek, “2020-2021'de de pandemiden dolayı yapılmadı. Seneye eğer ki Valilik düzenlemezse biz yine Shopping Fest’e sahip çıkacağız. Bu projeyi destekleyeceğimizi beyan ediyoruz. Çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. İndirimli günler olacak. Bu yine ilimize katma değer sağlayacak. İranlıların ilgisi çok olacak. Zaten Van’ı çok seviyorlar ve Van onlar için parlayan bir yıldız” şeklinde konuştu.

 ‘Önemli bir etkinlik’

Turizmci Murat Beyaz ise, festivalin önemine değinerek, “Yaklaşık 2 yıllık aradan sonra Shopping Fest’in Van’da gerçekleştirilecek olması önemli. Şehrin bilinirliği ve gündeme gelmesi açısından oldukça önemli bir etkinlik. Pandemi de maalesef bir ara verildi ama 2022’de tekrar yapılacak. Ulaşabileceğimiz yerleri hedefleyerek festivalleri yapmamız gerek. Bu, şehirde ciddi bir ekonomik döngü gerçekleştirecek. İnsanları alışverişe sevkedecek” diye konuştu.

‘Büyük ilgi olacak’

Beyaz, İranlıların festivale büyük ilgi göstereceğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İranlıların festivale büyük bir ilgisi olacak. Bunu İran’ın tamamına yayarsak ve bir tanıtım atağına geçersek, bir algı oluşturup bu algıyı hem şehri ziyaret anlamında hem de geldiklerinde alışverişe özendirme anlamında kullanırsak, çok etkin sonuçlar alabiliriz”

‘Her ay festivaller yapılmalı’

Van’da her ay bir festivalin yapılması gerektiğini vurgulayan Beyaz, “Van’da her ay bir festivalin yapılmalı. Yılda sadece bir defa değil, her ay festivaller yapılmalı. Çünkü bütün dünyada ve bizim ülkemizde turistik anlamda söz sahibi olan şehirler festivallerle, konserlerle sürekli bir hareket içerisindeler. Bunu da yapabilecek potansiyelimiz var fakat maalesef doğru kullanılmıyor. Van festivallerle, etkinliklerle konserlerle, sinema gösterimeleriyle bir kültürel merkez haline getirilebilir. Bundan sonrası için bunları dile getirmemiz lazım. Bu şehirdeki enerjiyi bir şekilde dışa vurmak gerekiyor” dedi.

Fatma POLATCAN WanHaber.com Özel

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