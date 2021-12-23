Van’daki TOKİ’lerin kuraları çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yatay mimar anlayışıyla yapımı gerçekleştirilen Van Tuşba Toplu Konut Projesinin kura çekilişi yapıldı. 2+1 ve 3+1 konutlar için yapılan kura çekilişi numaralı toplarla gerçekleştirildi. Ayrıca kura çekilişi Toplu Konut Daire Başkanlığı resmî internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde yayınlanacak.