Van’daki sürücülerin zor anları

Van’da gece itibariyle aralıksız bir şekilde sağanak yağış yaşandı. Yağış sonrası Tuşba ilçesindeki yollarda biriken sular, o esnada yolu kullanan sürücüleri zor durumda bıraktı. Cumartesi günü açık oto pazarında yaşanan yoğunluk dolayısıyla çok sayıda araç, aynı güzergahı kullanmak zorunda kaldı. Biriken sulardan geçmek için tedirginlik olan sürücüler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Sulardan geçen kimi araçların plakası düşerken, düşen plakaları vatandaşlar topladı. Açık oto pazarı ve sürücü kursu kursiyerlerin güzergahı kullanmalarından dolayı bir yoğunluk yaşandığını ifade eden bir vatandaş, sular içinde bulduğu plakayı sahibine teslim etmek için beklediğini söyledi. Suları geçmekten çekinen bir sürücü ise plakanın düşmesi ve aracın su alması nedeniyle geri döneceğini kaydetti. Biriken sular, bölgeye gelen iş makinasının yardımıyla boş arazi ve rögarlara tahliye edildi.