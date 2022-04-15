Van’daki Pancar Pazarı canlandı

Van, Hakkâri, Bitlis, Muş, Şırnak, Siirt gibi birçok bölge ilinde sofraların vazgeçilmesi olan pancar türleri havaların sınmasıyla birlikte piyasaya çıktı.

Baharı ilk hatırlatan bitki türleri de olan pancarlar en erken daha sıcak yerler olması nedeniyle Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Derecik bölgesi ile Çukurca ilçesinde ve Siirt bölgesinde ortaya çıkıyor.

DERECİK’TEN ÜÇ TÜR PANCAR

Derecik’te yetişen ve yörede mende, çiriş, kereng ismi verilen üç çeşit pancar Van’ın İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’nde bulunan pazarda satışa sunuldu.

Pancarları satışa sunan esnaflar şu anda bölgede sadece bu üç çeşit pancarın olduğunu, diğer birçok çeşidin de zamanla ortaya çıkacağını söyledi.

PANCARA DA ZAM GELDİ

Pancarlar, esnafın kendi arasında ‘Pancar Pazarı’ olarak adlandırdığı bölgenin yanı sıra kentin farklı yerlerinde seyyar bulunan işportası tezgahlarında da satışa sunuluyor.

Pancarların fiyatları ise piyasaya ayak uyduruyor.

Geçen yıl kilosu 15 TL olan mende 30 TL’ye, 5 TL olan çiriş 10 TL’ye, 10 TL olan kereng de bu yıl 20 TL’ye satılıyor.

SİİRT’TEN VAN’A HELİZ GELDİ

Derecik’ten getirtilen pancar çeşitlerinin yanı sıra yine yemeklerde kullanılan ancak daha çok peynirde kullanılan heliz adı verilen bitki de Pancar Pazarı’nda yerini aldı.

Heliz bitkisinin destesi de 15 TL’ye satılıyor.

Van’a bir araba heliz bitkisi getirdiğini söyleyen Siirtli esnaf, satışlardan memnun kaldığını söyledi.

2 gündür Van’da olduğunu belirten esnaf, heliz bitkisini aracıyla dolaşarak sattığını, iyi bir satış yapması durumunda tekrar getireceğini ifade etti.

PANCARLAR NASIL TÜKETİLİYOR?

Pancarlar yaş iken peynir ve yemeklerde kullanıldığı gibi aynı zamanda kış ayları için kurutuluyor.

Pancarlardan mende ve heliz özellikle peynirde kullanılıyor. Çiriş ise pilav yemeğinde ve yumurta kırılarak da ayrı yiyecek türleri üretilebiliyor.

Bölgede yemeklerde kullanılan 20 dolayında pancar türü bulunuyor. En erken yetişen türler şu sıralarda Van’da satışa sunulan türlerden oluşuyor.

UÇKUN DA PİYASADA

Bu arada, yayla muzu olarak da adlandırılan uçkun piyasaya çıktı. Bir çok noktada uçkun satışının yapıldığı görüldü.

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