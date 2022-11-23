Van’daki bin 400 camiye 7 bin bank dağıtıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, cami cemaatlerinden gelen talep üzerine cami bahçelerine oturma bankları bıraktı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, alan büyüklüklerine göre camilerin bahçelerine bank bırakarak kurulum ve montajını yapıyor. Genellikle camilerin ortak alanlarına bırakılan banklar cemaat tarafından da memnuniyetle karşılanırken, çalışmayla birlikte kent genelinde bulunan bin 400 camiye 7 bin bank kuruldu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatları doğrultusunda müftülükle yapılan protokol çerçevesinde camilere bank bıraktıklarını belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptaoğlu, 5 ekiple çalışarak il genelindeki bütün kurulumları büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi.iha