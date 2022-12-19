Van’da zabıta bir yılda 5 bin 491 olaya müdahale etti

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri son bir yılda 5 bin 491 olaya müdahale etti.

ÇEVRE 19.12.2022, 12:40 19.12.2022, 12:47
Van’da zabıta bir yılda 5 bin 491 olaya müdahale etti

Kent düzeninin sağlanması ve toplum sağlığını korunması için 104 personel ile hizmet yürüten büyükşehir zabıtası, 2022 yılında yoğun bir mesai harcayarak başarılı çalışmalara imza attı. 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, yıl boyunca 579 gıda ve hijyen denetimi, bin 414 dilenci müdahalesi, 3 bin 80 kaldırım işgali denetimi, 133 seyyar satıcı müdahalesi, 280 izinsiz pankart asımı ve 5 adet iş yeri mühürleme olmak üzere toplam 5 bin 491 olaya müdahale etti.

Ekipler, Alo 153 Zabıta şikâyet hattına gelen 2 bin 502 ihbarı değerlendirirken, 11 işgaliye işlemi ve 547 ikaz tutanağı düzenledi. Ayrıca dilenciler üzerinden çıkan 20 bin 694 TL başta olmak üzere 54 bin 987 TL işgaliye bedeli, 7 bin 600 TL izin verilen ilan reklam bedeli, 48 bin 461 TL zabıta varaka ödemesi ile verilen işletme ruhsatlarından elde edilen 265 bin 394 TL de kamuya aktarıldı.

Özellikle yerel ve zincir marketlere yönelik yapılan denetimler başta olmak üzere kaldırım işgalleri ve dilencilerle etkili mücadele eden zabıta ekipleri, kasap-sakatatçı, lokanta, kafe-kafeterya-pastane, okul kantinleri, ekmek ve unlu mamul imalathaneleri ve farklı iş kollarına yönelik rutin denetimler yaparak halk sağlığına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.İHA

Yorumlar (2)
3 saat önce
Van'da zabıta var mıydı? Biz uyurken çalışıyorlar demek.
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Halit 2 saat önce
Gerçekten akşama kadar cumhuriyet caddesinde gezerek mağaza mağaza gezerek
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