Van’da yoğun kar yağışı
Van'da öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkilerken uçak seferlerinin de rötar yapmasına neden oldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken; Bitlis'in öğle ile akşam saatleri arasında, Van ve Hakkari'nin öğle saatleri itibariyle hafif kar yağışlı olacağının beklendiği, gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiği belirtildi.
Ankara uçak seferine rötar
Van'da yapılması planlanan uçak seferleri ise hava koşulları nedeniyle Ankara uçaklarının 40 dakikalık rötar yapabileceği ifade edildi. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar ise son zamanlarda yağışların çok az olduğunu belirterek, yazın kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının önemli olduğunu kaydetti.iha
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|18
|42
|2. Hekimoğlu Trabzon
|18
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|3. Sivas Belediyespor
|18
|34
|4. Çorum FK
|18
|34
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|18
|34
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|33
|7. Bodrumspor
|18
|31
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|18
|30
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|18
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|11. Serik Belediyespor
|18
|26
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|18
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|18
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|16. Sarıyer
|18
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|17. Adıyaman FK
|18
|13
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|18
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|18
|7
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|18
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Fenerbahçe
|18
|29
|5. Adana Demirspor
|18
|29
|6. Hatayspor
|18
|29
|7. Alanyaspor
|18
|27
|8. Sivasspor
|18
|26
|9. Karagümrük
|18
|26
|10. Beşiktaş
|17
|25
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|19. Göztepe
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Tuzlaspor
|17
|23
|11. Adanaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10