Van’da sevimli ayı yavrusuna ziyarete izin verilmeyecek

Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bahar ayında bir vatandaş tarafından bitkin halde bulanan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DKMP ekipleri, tedavisi için 3 aylık yavru ayıyı Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Burada tedavisi yapılan ayı yavrusu, annesini bulması için tekrar yaşama alanına götürüldü. Ancak annesi bulunamayan ayı yavrusu, Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine geri teslim edildi.

Ziyaretlerin önüne geçildi

Sevimli ayı yavrusunun Van’da olduğunu öğrenen vatandaşlar, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine giderek ziyaretler gerçekleştirdi. Yoğun ziyaretlerin ardı arkası kesilmeyince merkez yönetimi yeni bir karar aldı. Merkez yönetimi, özenle bakımları yapılan yavru ayının refah seviyesinin bozulmaması için bundan sonraki ziyaretlere izin vermeyeceğini açıkladı.

“İlgi görmeye başladı”

İHA muhabirine konuşan Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkezin Van Gölü Havzası’ndaki bütün yaban hayvanların habitatlarına tutunması için gerekli bütün çalışmaları yaptığını belirtti. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde annesini kaybetmiş ayı yavrusunun tedavisini yaptıktan sonra, annesini aramak için tekrar sınır bölgesine gönderdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Aslan, ancak annesinin bulunamadığını öksüz ve yetim kalan ayı yavrusunun bakımını kendilerinin yaptığını söyledi. Prof. Dr. Aslan, “Ayı yavrusunun sağlık durumu tamamen düzeldi. Ayının burada olduğunun duyulmasının üzerine büyük ilgi görmeye başladı. Ancak bizim esas amacımız yaban hayvanları yabanda tutulmasını sağlamaktır. Bu gelişmesini aile tarafından öğrendiği için de bu ayı yavrusu doğaya tutulma işlemini gerçekleştiremez” dedi.

“Ayı barınağının yapılması gereklidir”

Ayı yavrusunu süre içinde refah seviyesini en üst düzeyde tutarak misafir edeceklerini dile getiren Aslan, “İmkanlar dahilinde bu bölgede ayı barınağının yapılması gereklidir. Çünkü bu bölgenin birçok ilinde ayılar yaşamaktadır. Burada doğaya dönemeyecek hayvanların yaşam alanını sağlamak için başka bölgelere göndermek zorunda kalınmayacaktır” şeklinde konuştu.

“Ziyaretlerden dolayı mağdur oluyor”

İnsanların doğaya bir özlem duyduğunu ve bu yüzden yaban hayvanlarına da ilgi gösterdiğini ifade eden Aslan, “Her çocuğun pelüş ayısı olmuştur. Bunun canlısını gördüğünde onu hayal ediyor. Bu yüzden buraya gelip görünce başka arkadaşlarını çağırıyor. Böylece ziyaretler arttı. Ancak bundan sonra ayı yavrusunu herkese göstermeyi düşünmüyoruz. Ayının refah seviyesini düşünmek zorundayız. Ziyaretlerden dolayı mağdur da oluyor. Hangi insana nasıl davranacağını bilmediği için psikolojisi de değişiyor. Oyun saatlerinde dışarı çıkaracağız. Onun dışında gerekli önlemleri alacağız” şeklinde konuştu.iha