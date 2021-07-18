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Van’da selden etkilenen mahallelerde çalışmalar başlatıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ve Başkale ilçelerinde selden zarar gören bölgelerde hayatın normale dönmesi için tüm imkânlarıyla seferber oldu.

ÇEVRE 18.07.2021, 19:17
Van’da selden etkilenen mahallelerde çalışmalar başlatıldı

Van’da iki gündür etkili olan sağanak yağış sonrası Erciş ve Başkale ilçelerinde yaşanan sellerden etkilenen mahallelerde Van Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çalışmalar sürüyor. Yağış sonrası harekete geçen ekipler, selden etkilenen yaklaşık 27 mahallede çalışma yürütüyor. Ekipler, iki ilçenin selden etkilenen mahallelerinde çamur temizliğinin yanı sıra tahrip olan mahalle ve arazi yollarında da onarım çalışması yapıyor.

Büyükşehir 7/24 görev başında
Her iki ilçede yaşanan sel felaketi sonrası 10'larca araç ve personelle 7/24 çalışma yürüten Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Erciş’in Çimen, Kırkdeğirmen, Tekler, Bayramlı, Taşevler, Üçoğul, Çetintaş, Bucakönü, Kırpınar, Kızılören, Gergili, Akbaş, Bozyaka Çelebibağ mahalleleri ile Başkale ilçesine bağlı Bölekli, Savaş, Albayrak, Yukarı Dikmen, Yurttepe, Tınazlı, Mahmudabat, Tahıl, Tokluca, Sallıdere, Yolmaçayır, Güleçler, Kızılca mahalleleri ve bu mahallere bağlı mezralarda çalışmalarını aralıksız devam sürdürüyor.

“Felaketin ilk anından itibaren büyükşehir yanımızda”
Yaşanan sel afetinin ilk anından itibaren Van Büyükşehir Belediyesinin tüm imkânlarıyla yanlarında olduklarını belirten Erciş’in Tekler Mahalle Muhtarı Şeref Deniz, "Büyükşehir ekiplerine çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Ekipler, mahalle yollarımızda ve mahallemizin içinde oluşan çamurları temizledikten sonra şimdi de tarım arazilerimizin yollarında çalışma yapıyorlar. İnşallah hep birlikte selin zararlarını sileceğiz" dedi.
Kırkdeğirmen Mahalle Muhtarı Yakup Akbaş ise devletin bu süreçte yanlarında olmasından büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.


Yağışların etkili olduğu Başkale ilçesine bağlı Belekli Mahallesi Muhtarı Suat Kılıç ise 2 saat içerisinde sel sularının mahallede ciddi hasar oluşturduğunu belirterek, “Zararlarımız büyük. Mahallemizde çok sayıda hayvanımız telef oldu. Ahırlar ile bazı evlerimiz yıkıldı. Van Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlar mahallemizde çalışmalarını sürdürüyor. Bizleri böyle bir zamanda yalnız bırakmayan devlet büyüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Yağışın başladığı ilk andan itibaren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla harekete geçtiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkale Şantiye Şefi Ümit Aslan, sel olaylarında can kaybının yaşanmadığını fakat maddi hasarın büyük olduğunu belirtti. Aslan, “Bayramdan önce çalışmalarımızı arttırarak bayramda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel’in koordinasyonuyla ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah iki ilçemizde de çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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