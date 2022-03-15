Van’da okullar tatil mi? 16 Mart'ta okullar tatil mi?

Mart ayına girilirken ülkemizin birçok ilinde kar yağışı etkisini iyice hissettirmeye devam ediyor. Kar ve yağışlar bitti derken yeniden soğuk havalar yurdumuzda etkili olmaya devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu illerde oturan öğrenciler ve velileri bugün okullarda kar tatili olup olmadığını araştırıyor. Öğrenci ve veliler kar yağışı sonrası Valilik'ten bir kar tatili olup olmayacağını merak etmeye başladı. Van Valiliği henüz bir kar tatili açıklaması yapmazken, kar yağışına göre ileriki saatlerde bir karar alabileceği beklentisi oluştu.