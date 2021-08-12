Van’da o cadde 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak!

Van Büyükşehir Belediyesi Gazi Osman Caddesi’nde yapılacak olan yol ve asfalt çalışması kapsamında yarından itibaren Karşıyaka Mahallesi Beşyol Kavşağı ile Gazi Osman Caddesi’nin ilk 500 metrelik kısmının gidiş-geliş güzergahı 15 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır.

ÇEVRE 12.08.2021, 09:34
Van’da o cadde 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak!

Çalışma uygulayacağımız kısmın trafiğe kapalı kaldığı süre içerisinde toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

KAYNAK.ŞEHRİVANGAZETESİ

#Vanda o cadde 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak #van
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