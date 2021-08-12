Van’da o cadde 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak!

Çalışma uygulayacağımız kısmın trafiğe kapalı kaldığı süre içerisinde toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

KAYNAK.ŞEHRİVANGAZETESİ