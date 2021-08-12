Van’da o cadde 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak!
Van Büyükşehir Belediyesi Gazi Osman Caddesi’nde yapılacak olan yol ve asfalt çalışması kapsamında yarından itibaren Karşıyaka Mahallesi Beşyol Kavşağı ile Gazi Osman Caddesi’nin ilk 500 metrelik kısmının gidiş-geliş güzergahı 15 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır.
ÇEVRE 12.08.2021, 09:34
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Ağustos 2021
|İmsak
|03:37
|Güneş
|05:10
|Öğle
|12:17
|İkindi
|16:04
|Akşam
|19:13
|Yatsı
|20:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0