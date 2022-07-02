Van’da kurbanlıklar görücüye çıktı

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Van’da besiciler, Kurban Bayramı yaklaşırken bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı.

ÇEVRE 02.07.2022, 15:18
Van’da kurbanlıklar görücüye çıktı

Van’da sabahın erken saatlerinde pazara gelen besiciler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarda hareketliliğin başladığını belirtti. Bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla oranla yüksek bir fark olmadığının altını çizen besiciler, bu yılki Kurban Bayramı'ndan beklentilerinin olduğunu ifade etti. Van'ın İpekyolu ilçesine kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar bin 700 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 12 bin liradan başlayıp 45 bin liraya kadar çıkabiliyor.

“Kurban alımı son günlere bırakılıyor”
İHA muhabirine konuşan Vahdettin Adıgüzel, şu an büyükbaş 35-45 bin lira arasında satışa sunulduğunu belirtti. Düve fiyatlarının ise 18-25 bin lira arasında olduğunu ifade eden Adıgüzel, “Daha zayıf büyükbaşlar ise 12 bin liraya dahi bulunabiliyor. Yaklaşık 10 büyükbaş hayvan getirdim. Bu şekilde bayrama kadar devam edeceğiz. Van bölgesinde kurban alımı son günlere bırakılıyor. Küçükbaş hayvanların fiyatı ise bin 700 liradan başlıyor, 2 bin 200 liraya kadar alıcı buluyor. 2 bin 200 lira dediğimiz hayvanın kilogramı ise 32 civarıdır” dedi.İHA

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