Van’da korkutan deprem! Van Valisi’nden deprem açıklaması
Van’ın İpekyolu ilçesinde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Karagündüz Mahallesi’nde saat 05:26’da 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçüldü. Yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabında paylaşım yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Saat 05:26'da İlimiz Tuşba ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yoktur. Çok geçmiş olsun” ifadelerini kullanarak depremin yaşandığı bölgede henüz bir hasarın olmadığını belirtti.
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